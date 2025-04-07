الإثنين 07 أبريل 2025
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حوادث

اعترافات صادمة لعاطل متهم بقتل شاب في الشرابية

حبس المتهم
حبس المتهم

أدلى عاطل متهم بقتل شاب بدائرة قسم شرطة الشرابية باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية


وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، مضيفا “المجني عليه شاب مشهود له بالطيبة والاخلاق الحميدة ولم تكن بيننا أي ضغينة، ويوم الواقعة كان أول يوم عيد الفطر المبارك، حيث نشبت بيني وبين آخر مشاجرة أسفل منزل المجني عليه، وعندما احتدت المشاجرة أطلقت أعيرة نارية في الهواء، وفوجئت بالمجني عليه يتدخل لإنهاء المشاجرة، ويطلب مني عدم إطلاق نار، خشية أن يصب أحد بمكروه خاصة أن الشارع مليء بالسكان والمارة”.


وأوضح المتهم “المجني عليه دفعني لمنعني من إطلاق النار، فقمت بتهديده بسلاح ابيض كنت ممسكا به إلا أنني أصبته في عنقه فسقط غارقا في دمائه”.


 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط قتيل.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبإجراء التحريات والفحص تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 19 سنة على يد عاطل بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع أحد الأشخاص بالشارع وتدخل المجني عليه للفض بينهما فأصابته طعنة بسلاح المتهم. 
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

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نيابة شمال القاهرة الكلية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الشرابية النيابة العامة

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