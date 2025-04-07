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أخبار مصر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 707 شاحنة و150 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 495 شاحنة و113 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 212 شاحنة و37 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت العبارة امل، كما تم تداول 500 طن بضائع، 250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1935 راكب بموانيها.
 

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