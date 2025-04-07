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رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال والقناة الناقلة

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

دوري ابطال إفريقيا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر  أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

 

و يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السَوداني  في الثانية عشرة ظهر اليوم  الاثنين بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، وذلك للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يمثل الأهلي في الاجتماع الفني  محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني ووائل محمد، إداري الفريق.

كما يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق اليوم مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة الهلال السوداني والرد على استفسارات وسائل الإعلام. 

يسمح النادي الأهلي اليوم لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف. 

كما يعقد مارسيل كولر  محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق الختامي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

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