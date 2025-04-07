مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون بقصر الاتحادية

يجرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل مراسم استقبال رسمية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

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