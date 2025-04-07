ريم خوري تروج لشخصيتها بمسلسل آسر

روجت الفنانة الشابة ريم خوري لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل آسر، كما روجت لشخصيتها بالعمل عبر حسابها على انستجرام.

حيث نشرت ريم مجموعة من الصور من كواليس العمل وأرفقت تعليق“لارا بلّشت قصتها..

تابعوا مسلسل آسر على @shahid.vod و@mbc1".

وانطلق أمس الأحد 6 أبريل مسلسل آسر الذي يشارك به مجموعة من النجوم في مقدمتهم الفنان باسل خياط.

ولقد حظى العمل باهتمام قطاع كبير من الجمهور من عشاق الأعمال العربية المقتبسة من الدراما التركية، وبحث المتابعون عن مواعيد عرض مسلسل آسر على قناة MBC1.

مواعيد عرض مسلسل آسر على قناة MBC1

ويعرض مسلسل آسر على قناة MBC1 من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

شارك باسل خياط العام الماضي في بطولة مسلسل نظرة حب مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على.

وشارك في المسلسل إلى جانب أبطاله كل من: "آمال سعد الدين، هبة نور، جفرا يونس، جمال العلي، سارة بركة، طيف إبراهيم، مازن عباس، بيير داغر، ميشيل حوراني، رندة كعدي، سعيد سرحان".

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