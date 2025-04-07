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قطع المياه غدًا عن عدد من المناطق في الدقهلية

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية عن انقطاع المياه غدا الثلاثاء  من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.

سبب انقطاع المياه غدا في الدقهلية 

واوضحت مياه الدقهلية أن انقطاع المياه، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال تعديل مسار خطوط طرد محطتي مياه الشرب بالجمالية والمطرية الأمر الذي يتطلب إيقاف مرفق مياه المطرية بالمنزلة.

اماكن انقطاع وضعف المياه 

وأشارت مياه الدقهلية الي المناطق المستهدفة بالانقطاع وضعف المياه وهي: 
المنزلة والقرى التابعة
الفروسات
العامرة
الجديدة والطويل
العزيزة والنسايمة

وضعف المياه عن المناطق التالية:
مدينة المطرية وتوابعها

وناشدت الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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