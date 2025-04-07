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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين بمواجهة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي سيقام على ملعب "كينج باور".

وكانت الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انطلقت السبت وشهدت تعادل آرسنال مع إيفرتون بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوديسون بارك".


فيما خسر نوتينجهام فورست بهدفين مقابل هدف أمام خصمه أستون فيلا، على ملعب "فيلا بارك".

وفي مباريات أمس الأحد حسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي وبرينتفورد على ملعب "فيتاليتي"، فيما تعرض ليفربول لخسارة ثانية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة بنتيجة 3/2 أمام فولهام.

وفي قمة الجولة 31، تعادل مانشستر سيتي ضد خصمه وجاره مانشستر يونايتد سلبيًا دون أهداف على ملعب "أولد ترافورد" في ديربي مانشستر.


 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد
 

1- ليفربول، 73 نقطة.

2- آرسنال، 62 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 57 نقطة.

4- تشيلسي، 53 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 52 نقطة.

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 50 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 47 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 42 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

14- توتنهام، 37 نقطة.

15- إيفرتون، 35 نقطة.

16- وست هام، 35 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 10 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

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