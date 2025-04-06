الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرني سلوت يتلقى أول خسارة مع ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي

سلوت، فيتو
سلوت، فيتو

تعرض ليفربول لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه فولهام، بنتيجة 2-3، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وأحرز ثلاثية فولهام، رايان سيسينيون (ق23) وأليكس أيوبي (ق32) ورودريجو مونيز (ق37)، فيما سجل أليكسيس ماك أليستر (ق14) ولويس دياز (ق72)، هدفي ليفربول.

سلوت يتعرض لأول هزيمة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي 

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليفربول خسر لأول مرة بعد تقدمه في النتيجة، بعد 48 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 43، تعادل 5).

وأشارت الشبكة، إلى أن ليفربول خسر مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة تحت قيادة آرني سلوت.

وأضافت الشبكة، أن فريقين فقط حصدا أربع نقاط ضد ليفربول بقيادة آرني سلوت هذا الموسم، هما نوتنجهام فورست وفولهام.

كما يعد هذا أول فوز لفريق فولهام في الدوري ضد ليفربول على ملعب كرافن كوتيدج منذ عام 2011.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية فقط في الدوري لفريق ليفربول هذا الموسم، منهيا سلسلة من 26 مباراة دون خسارة في البريميرليج، منذ خسارته 1-0 أمام نوتنجهام فورست في سبتمبر الماضي.

كما فاز فولهام على الفريق الذي بدأ المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب لأول مرة منذ مارس 2009.

وتجمد رصيد المتصدر ليفربول، عند 73 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام آرسنال، فيما رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول فريق ليفربول فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي سلوت

مواد متعلقة

ساوثهامبتون أول الهابطين رسميا بالدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام توتنهام

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

توتنهام يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام فولهام 3-2 (صور)

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

"المتحدة للصيادلة" على حافة الإفلاس، المحكمة تحدد 13 أبريل للحكم

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية