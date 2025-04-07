الأرصاد: رياح وأتربة تؤثر على الرؤية في هذه المناطق اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غدا على مناطق من شمال الصعيد والوادى الجديد والصحراء الغربية مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الافقية على فترات متقطعة.



وتستمر اليوم الحرارة فى الارتفاع على أغلب الانحاء بقيم تترواح من 5:6 درجات مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري،والسواحل الشمالية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:21



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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