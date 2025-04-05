الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية: كتل هوائية صحراوية تضرب البلاد الأيام المقبلة

كتل هوائية صحراوية،
كتل هوائية صحراوية، فيتو

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لتقلبات جوية حادة خلال الأيام المقبلة.

تعرض البلاد لكتل هوائية صحراوية 

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: عن تعرض البلاد لـ كتل هوائية صحراوية  خلال الأيام المقبلة، ستؤدي إلي ارتفاع درجات الحرارة مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة.

سرعة الرياح ودرجة الحرارة

ولفت إلى أن سرعة الرياح خلال الأيام المقبلة تتراوح ما بين 35 إلى 45 كم/ الساعة، كما تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

 

تحذير الأرصاد الجوية 

وأشارت:"مع نهاية الأسبوع الجاري ستنخفض درجات الحرارة، وبالتالي بلاش نخفف الملابس بشكل مبالغ فيه ونعتمد على الملابس الخريفية".


 

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الأرصاد الجوية حالة الطقس كتل هوائية صحراوية ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة

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