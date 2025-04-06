المستندات المطلوبة لاستلام شقتك بمشروع جنة

انتهت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الشهر الماضي من إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لوحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، والتي سبق طرحها ضمن برنامج "مسكن" تمهيدا لتسليم الشقق للحاجزين.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستندات المطلوبة للاستلام كالتالي:

ونستعرض خطوات استلام الشقق كالتالي:

أولا:

1-التوجه لـ بنك التعمير والاسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة

2. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة (بعد سداد المقدم واستكمال سداد 30%)

3. التوقيع على العقد

4. سداد وديعة الصيانة (5 % من قيمة الوحدة).

5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة

6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.



المستندات المطلوبة لاستلام شقق جنة

ثانيا: التوجه للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز فى اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة

2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.

4. مع قيام المواطن بسداد:

• سداد عداد المياه

•سداد رسوم توصيل عداد كهرباء

• سداد رسوم العقد (1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه)

• سداد رسوم الغاز (للخطوط الرئيسية امام العمارات وحتى الوحدة).

• سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الاجمالية للوحدة.

5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع



ثالثا: التوجة للموقع

لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام.

رابعا: التوجة للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز

لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء)

فى حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل ادارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم اصل التوكيل وشهاة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى.

وتضمن طرح شقق جنة الاخير مدن:

-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

أسعار شقق جنة مصر

-القاهرة الجديدة 15850 جنيهًا للمتر

جدية الحجز 100 ألف جنيه

مساحات الشقق 100- 140 مترًا مربعًا

-6 أكتوبر 15500 جنيه للمتر

مساحات تتراوح بين 115- 150 مترًا مربعًا

100 ألف جنيه جدية الحجز

-دمياط الجديدة 12950 جنيهًا سعر المتر

مساحات 100- 150 مترًا مربعًا

100 ألف جنيه جدية الحجز

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