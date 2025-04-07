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ثقافة وفنون

هيدي كرم تكشف كواليس مشاركة نجلها في كليب قديم لنانسي عجرم

هيدي كرم ونجلها،
هيدي كرم ونجلها، فيتو

كشفت الفنانة هيدي كرم كواليس مشاركة نجلها نديم منصور في كليب أغنية قديمة لنانسي عجرم، عندما كان عمره 6 سنوات تقريبا.

 

وقالت هيدي كرم خلال استضافتهما في أولى حلقات بودكاست "اللعب مع الكبار" من تقديم الإعلامي رامي رضوان: "هو كان بيحب أغنية أخاصمك آه وهو صغير، وفضل في الكليب قاعد مسبل لنانسي عجرم".

 

وأضافت هيدي كرم: "كان قاعد جنبها وهي بتغني ولابس بلياتشو صغير، طبعا نانسي جالها هيستيرية ضحك من هذا الطفل اللي قاعد ولهان في جمالي، وكل الناس ضحكت لدرجة إنهم وقفوا التصوير".

 

واستعاد نديم ذكرياته مع الكليب قائلا: "كل اللي فاكره إن ماما قالت لي تطلع في أغنية مع نانسي عجرم، وكنت بسمع نانسي كتير في العربية مع ماما".

 

وتابع: "أنا معملتش حاجة في الكليب غير إني قعدت أبص لنانسي عجرم".

 

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الاعلامي رامي رضوان الإعلامي رامي رضوا اغنية اخاصمك اه حلقات بودكاست الفنانة هيدي كرم

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