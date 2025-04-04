أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي 25 جنيها وانخفاض البوري

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.

سعر السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، في السطور التالية:

سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 85 إلى 100 جنيه، بارتفاع 25 جنيهًا عن سعره السابق.

البلطي ممتاز من 85 إلى 100 جنيه، بارتفاع 25 جنيهًا عن سعره السابق. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك

تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.

سعر السمك اليوم، فيتو

تراوح سعر كيلو السبيط، من 240 إلى 340 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 270 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر السمك اليوم، فيتو

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 180 جنيهًا إلى 380 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البوري من 160 جنيهًا إلى 190 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.