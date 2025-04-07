"هن"، معرض جماعي لفنانات معاصرات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ضمن فعاليات أسبوع فن الرياض، تجتمع إبداعات عشرين من الفنانات المعاصرات العربيات تحت عنوان "هن" في عرض يُفتتح للجمهور في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين 7 إبريل، بجاليري إرم بالرياض.

الفنانات المشاركات بمعرض هن، فيتو

في مقدمتها للعرض ذكرت الدكتورة وفاء الرشيد: "شهدت المملكة العربية السعودية والعالم العربي في السنوات الأخيرة نهضة فنية غير مسبوقة، حيث أصبحت الفنانات في صدارة المشهد، يساهمن في تشكيل الهوية الإبداعية للمنطقة، فبعد أن كانت المرأة العربية ممثلة تمثيلًا محدودًا في عالم الفن، باتت اليوم تعيد صياغة السرد الفني، مستخدمة ً أعمالها كوسيلة لاستكشاف التراث والهوية والتحولات المجتمعية".

وأضافت الدكتورة وفاء الرشيد: "يمثل هذا المعرض شهادة على هذا التحول الثقافي، إذ يسلط الضوء على الأصوات القوية للفنانات السعوديات والعربيات اللواتي يتحدين الحدود التقليدية، ويكسرن القواعد السائدة، ويقدمن رؤى جديدة حول القضايا المعاصرة".

من أعمال الفنانة ريم الفيصل، فيتو

ويقول القيم الفني السيد محمد السعوي: "التشكيليات العربيات برزن وأثرن بشكل ملحوظ في مجتمعاتهن العربية وفي المهجر، من خلال طرحهن الفني تبوأن مراكز مهمة في مسيرة الفن التشكيلي عالميًا، وليس بمستغرب أن يكون ضمن أهم مائة فنانة وفنان على مستوى العالم فنانتين عربيتين.. "هن" احتفاء بالفنانة التشكيلية العربية بنجاحاتها المهنية بمناسبة تدشين النسخة الأولى من أسبوع فن الرياض، وذلك بعرض مختلف الأساليب الإبداعية للفنانات المشاركات لمنح المتلقي مشهدًا بانوراميًا من واقع الساحة التشكيلية.

من أعمال الفنانة هند عدنان، فيتو

من جانبه صرح القيم الفني الفنان محمد طلعت: "إن هذا المعرض يأتي استكمالا لمحاولاتي المتواصلة في استكشاف المسارات المتنوعة للفن العربي، وهذه المرة عبر شراكة بين القاهرة والرياض. يهدف هذا التعاون إلى تقديم رؤية معمقة حول الفن الذي تنتجه نخبة من الفنانات العربيات المعاصرات، حيث يُشكل المعرض مساحة لتسليط الضوء على العلاقة بين الفن والمجتمعات العربية المتعددة، واستكشاف كيف تعكس أعمال الفنانات المشاركات واقعهن الثقافي والفكري".

من جانبها قالت القيم الفني راندا صدقة: "تعد الفنانات المشاركات شخصيات بارزة في المشهد الفني المعاصر الدولي، تستند أعمالهن إلى الواقع المعاش، حيث تتناول موضوعات الذاكرة، وإدراك الحقيقة، والارتباط بالمكان، من شمال إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، تقدم نخبة من الفنانات المتميزات منظورً فريدً، يجسد الهوية العربية المتنوعة والمركبة.

يستمر العرض حتى 8 مايو – إرم بجاليري – مجمع الموسى – بوابة رقم (1) – شارع العليا – الرياض.

من أعمال الفنانة ريما سلمون، فيتو

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