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حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج إلى جلسة 10 أبريل الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهمين وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررات رسمية موضوع الاتهام الأول بأن اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وإمداه بالبيانات المراد إثباتها، فحررها المتهم المجهول على النماذج المعدة لها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بإمضاءات عزاها زورا للموظفين المختصين فتمت الجريمة بناء  على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بنية استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله”.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول، وهي عبارة عن شهادتي ميلاد المنسوب صدورهما لجهة حكومية، كما ارتكبا جريمة التزوير في محررات رسمية شهادات الميلاد والمنسوب صدورها عن طريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة.

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محكمة جنايات القاهرة تزوير محررات رسمية قسم شرطة المرج

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