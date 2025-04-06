الأعلى للجامعات يعتمد اللائحة الاسترشادية لوحدة الاختبارات الإلكترونية

ترأس الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بمقر أمانة المجلس اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المركز وأمانة عمر سالم – مدير المركز.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الخارج ومديري وحدات المركز، حيث قام الدكتور مصطفى رفعت بالترحيب بأعضاء المجلس في دورته الجديدة، وقام مديري الوحدات باستعراض الاهداف والخدمات الخاصة بكل وحدة.

تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بوحدات المركز فيما يخص الخدمات المقدمة من شبكة الجامعات المصرية وشهادة أساسيات التحول الرقمي وكذلك اعتماد اللائحة الاسترشادية لوحدة الاختبارات الإلكترونية.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

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