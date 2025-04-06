قرار عاجل من التعليم بشأن مدرسة التجمع

كشفت مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قررت رفع الإشراف المالي والإداري عن مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس التي كانت شهدت واقعة الاعتداء على طالبة من جانب زميلاتها وإصابتها بكسر بالأنف وكدمات وتم فصل الطالبتين الذين قاموا بالاعتداء علي زميلتهم.

مدرسة التجمع

وأوضحت أنه تم رفع قرار الإشراف المالي والإداري بعد التأكد من التزام المدرسة بكل المعايير التربوية والإشرافية التي تؤمن صحة وسلامة الطلاب وعدم تكرار ما حدث.

مدرسة كابيتال الدولية

وكشفت أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري ارتبط بوجود تقصير من جانب إدارة المدرسة على مستوى الإشراف لذلك تم رفع قرار وضعها تحت الإشراف المالي والإداري حفاظا على مستقبل المدرسة ووضعها كمؤسسة تربوية، وأن قرار فصل الطالبات المعتديات بقرار من وزير التربية والتعليم سيظل ساريا، ولكن سيؤدين امتحانات نهاية العام حفاظا على مستقبلهن دون عودتهن إلى المدرسة مرة أخرى.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.