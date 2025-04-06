الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

قرار عاجل من التعليم بشأن مدرسة التجمع

مدرسة التجمع
مدرسة التجمع

كشفت مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قررت رفع الإشراف المالي والإداري عن مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الخامس التي كانت شهدت واقعة الاعتداء على طالبة من جانب زميلاتها وإصابتها بكسر بالأنف وكدمات وتم فصل الطالبتين الذين قاموا بالاعتداء علي زميلتهم.

مدرسة التجمع 

وأوضحت أنه تم رفع قرار الإشراف المالي والإداري بعد التأكد من التزام المدرسة بكل المعايير التربوية والإشرافية التي تؤمن صحة وسلامة الطلاب وعدم تكرار ما حدث.

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مدرسة كابيتال الدولية

وكشفت أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري ارتبط بوجود تقصير من جانب إدارة المدرسة على مستوى الإشراف لذلك تم رفع قرار وضعها تحت الإشراف المالي والإداري حفاظا على مستقبل المدرسة ووضعها كمؤسسة تربوية، وأن قرار فصل الطالبات المعتديات بقرار من وزير التربية والتعليم سيظل ساريا، ولكن سيؤدين امتحانات نهاية العام حفاظا على مستقبلهن دون عودتهن إلى المدرسة مرة أخرى.
 

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مدرسة كابيتال الدولية مدرسة التج وزارة التربية والتعليم

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