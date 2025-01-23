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صحة ومرأة

أستاذ طب نفسي يكشف أسباب خناقة مدرسة التجمع

خناقة مدرسة التجمع،
خناقة مدرسة التجمع، فيتو

خناقة مدرسة التجمع، قال الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، إن العنف ظاهرة عالمية معقدة، حيث يوجد الكثير من الأسباب تعمل معًا حتى تحدث ظاهرة العنف في المدارس، ومن هذه العوامل عوامل أسرية، وأخرى فردية، وأخرى تتعلق بالمدرسة.

 

سر ممارسة الطلاب العنف ضد زملائهم بالمدارس

وأضاف: أن بعض الطلاب يمارسون العنف مع زملائهم بسبب القلق أو الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية، مشيرًا إلى أن المدرسة إذا لم تلاحظ هذه المشاعر السلبية فسيقوم الطلاب بإظهار هذه المشاعر في صورة أعمال عنف.

 

هدف المدرسة 

وأوضح في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الاعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” أن المدرسة من المفترض ألا تكون للتعليم فقط، ولكن للعلاقات الاجتماعية أيضا، مشيرًا إلى أن الطالب من المفترض أن يتعلم طريقة إعداد مشاريع مع الأصدقاء، والكثير من الأعمال التي تتعلق بالتواصل مع الزملاء، بدلًا من أن يستخدم الطالب العنف كطريقة للتعبير عن عجزه.

 

البيئة الآمنة بالمدارس

ولفت إلى أن المدرسة من المفترض أن توفر بيئة آمنة من خلال إعداد نظم صارمة لمراقبة الطلاب، ومعاقبة أي طالب يخطيء، وعدم وجود أي تمييز في المعاملة بين الطلاب.

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