شعبة الذهب تكشف توقعاتها للأسعار خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب، قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن سعر الجنيه الذهب وصل اليوم الأحد إلي 35200 جنيه بزيادة 400 جنيه عن سعره بالأمس.

تحرك أسعار الذهب بسبب الدولار

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، إلي أن السبب وراء ارتفاع اسعار الذهب اليوم يرجع الي تحرك سعر الدولار بالبنوك.

توقعات اسعار الذهب

وأكد: نتوقع استمرار ارتفاع اسعار الذهب الفترة المقبلة، ولكن في حال انتهت أزمة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين ستحدث انخفاضات ملحوظة في أسعار المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب

سعر الذهب، وارتفع سعر جرام الذهب بنحو 20 جنيها بحركة تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلى وفق آخر تحديث.

سعر الذهب عيار 24



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5030 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4400 جنيهات “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18



سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3758 جنيها “للبيع”.

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