الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

50 جنيها ارتفاعا في سعر سبيكة الذهب خلال 24 ساعة

سبائك الذهب - فيتو
سبائك الذهب - فيتو

سعر سبيكة الذهب ، تعتبر  سبائك الذهب من الذهب الخالص عيار 24 عالي النقاوة، وعادة ما يخزن احتياطي الذهب على شكل سبائك في البنوك والمصارف المركزية، وغالبًا على هيئة سبائك وزنها 400 أونصة تروي، أي ما يعادل 12.4 كيلوجرام للقطعة الواحدة.

سعر سبائك الذهب
سعر سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب 

كما يُعتبر الاستثمار في  سبائك الذهب خيارًا مناسبًا للمستثمرين الراغبين في دخول سوق الذهب بميزانيات محدودة، مع الاستفادة من مزايا السيولة وسهولة التداول ومع ذلك، يجب دائمًا اتباع الإرشادات والنصائح لضمان استثمار آمن ومربح وفقًا لآخر التحديثات المتاحة. 

اقرا التالى: أسعار سبائك الذهب في مصر لجميع الأوزان من 1 إلى 100 جرام

سعر سبائك الذهب
سعر سبائك الذهب

وترصد “ فيتو ” سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24، حيث شهدت ارتفاعا بنحو 50 جنيها بحركة التعاملات  لتسجل السبيكة اليوم الاحد 6 أبريل 2025، حوالى  5550 جنيه.

 أهمية الاستثمار فى سبائك الذهب 

  • إمكانية الوصول المالي: تُعتبر السبائك الصغيرة، مثل التي تزن 1 جرام أو 2.5 جرام، أكثر ملاءمة من الناحية المالية، مما يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة دفعة واحدة.
  • سهولة إعادة البيع: تتميز السبائك الصغيرة بسهولة بيعها، مما يضمن سيولة جيدة للمستثمرين. في حالة الحاجة إلى سيولة مالية سريعة، يمكن بيع جزء من المحفظة الذهبية دون الحاجة إلى تصفية استثمارات كبيرة.
  • تنويع المحفظة الاستثمارية: شراء سبائك بأوزان مختلفة يُمكّن المستثمر من تنويع قيمة كل منها، مما يتيح مرونة أكبر عند الحاجة إلى سيولة مالية، حيث يمكن بيع سبيكة صغيرة بقيمة المبلغ المطلوب دون المساس بالاستثمارات الأكبر.
     
سعر سبائك الذهب
سعر سبائك الذهب

نصائح للاستثمار في سبائك الذهب الصغيرة

  • الشراء من مصادر موثوقة: يُنصح بشراء السبائك من محلات الذهب الموثوقة أو الشركات المعروفة بسمعتها الجيدة لضمان الحصول على سبائك ذات جودة عالية وعيار دقيق.
  • التأكد من العيار والجودة: يجب التأكد من أن السبيكة تحمل ختم العيار (عادة 24 قيراطًا) ونسبة النقاء (99.9%)، بالإضافة إلى وزنها المحدد.
  • التخزين الآمن: يُنصح بتخزين السبائك في مكان آمن، مثل خزائن البنوك أو صناديق الأمانات، لحمايتها من السرقة أو الضياع.
<span style=
سعر سبائك الذهب - فيتو 

 

معلومات عن الاستثمار في سبائك الذهب 2025

الاستثمار في سبائك الذهب يعد من الخيارات الآمنة في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو التضخم، حيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

  • حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.
  • سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.
  • عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.
  • نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية ذلك الاستثمار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر سبائك الذهب سعر سبائك الذهب الان سعر سبائك الذهب اليوم سعر سبائك الذهب بى تى سي سعر سبائك الذهب عالميا اليوم الاحد سعر سبائك الذهب عيار 24 البنوك المركزية سبائك احتياطي الذهب

مواد متعلقة

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025

أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة.. ارتباك في أسواق الأسهم.. وخبيرة ترصد تأثيرات قرارات "ترامب" على أسواق الخليج

انخفاض جديد في سعر جرام الذهب بمحال الصاغة

خبير يرصد عواقب فرض أمريكا رسوما جمركية على الاقتصاد المصرى

البورصة المصرية في أسبوع.. "الحديد والصلب" تتصدر السوق الرئيسي.. 1.099 مليون ورقة منفذة.. وخبير: رغبة المستثمر تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

سعر الليرة السورية أمام الدولار السبت 5 أبريل 2025

الأكثر قراءة

فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

خلال ساعات، انتهاء مهلة تشغيل الهواتف المستوردة دون دفع الرسوم الجمركية

زيارة ماكرون لمصر، لماذا تراهن باريس على قطاع النقل المصري؟

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير

50 جنيها ارتفاعا في سعر سبيكة الذهب خلال 24 ساعة

العثور على جثة مغربي الجنسية داخل شقة سكنية بسوهاج

منوعات

المزيد

حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بالترقية فى العمل

زوجى طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟ رد حاسم لـ أمين الفتوى

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

المزيد
الجريدة الرسمية