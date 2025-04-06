ملتقى الشارقة الثقافي يكرم الأدباء الفائزين بجوائز الدورة الـ21

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي يمنحه الملتقى لأربعة من المفكرين.

فيذهب التكريم المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل بالأعلى للثقافة لكل من:

- الدكتورة / اعتدال عثمان

- الأديب/ شوقي بدر يوسف

- الدكتور /صلاح السروي

- الأديب / عزت القمحاوي

وتحل هذه المبادرة للمرة السادسة بعد أن تم تكريم سبعة عشر أديبًا مصريًا خلال الأعوام الأربعة الماضية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة وحشد كبير من المبدعين والمثقفين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة.



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