انطلاق مؤتمر توظيف الذكاء الاصطناعي بالمنتج الثقافي والإعلامي الثلاثاء

يعقد المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر "الاتجاهات العالمية الحديثة في توظيف الذكاء الاصطناعي في المنتج الثقافي والإعلامي، يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل من 11 صباحًا إلى 4:30 عصرًا.

ويبدأ الجدول الزمني للمؤتمر كالتالي:

11:00 – 11:30 صباحًا بكلمة للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أو من ينوب عنه، كلمة للدكتور أشرف العزازي أمين المجلس الأعلى للثقاقة، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، و. محمد خليف عن الذكاء الإصطناعي وتوجهات الصناعة ونبذه عن اليوم وعرض فيلم تعريفي عن الذكاء الاصطناعي في عالم الإبداع

11:30 – 1:00 مساءً المائدة المستديرة الأولى: الذكاء الاصطناعي والإبداع الفني وتحول المشهد الإعلامي والثقافي



تناقش هذه المائدة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي والثقافي، وتسلط الضوء على فرص التكامل بين الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة والإعلام، بهدف تطوير آليات إنتاج وتوزيع المحتوى وتعزيز التفاعل مع الجمهور.



المشاركون المقترحون: مدير الجلسة: د. جمال الشاعر، احمد المسلماني، محمد فايز فرحات، المهندس عبد الصادق الشوربجي،أشرف مفيد، ممثل للجانب الموسيقي راجح داوود، ممثل للجانب السينمائي ا.مدحت العدل.

اضافة للكاتب أحمد مراد، والأديب محمد المنسي قنديل، وحسام صالح، ود. محمد خليف.



1:00 – 2:30 مساءًالمائدة المستديرة الثانية: الفن، الخوارزميات، والهوية الثقافيةفي عصر الذكاء الاصطناعي – تناول هذه المائدة الجوانب الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، مع التركيز على قضايا الملكية الفكرية وحقوق النشر للمحتوى المُولد آليًا، وحماية الخصوصية والأمن السيبراني. وتناقش هذه المائدة جدلية استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الإبداع الثقافي وتسعى الجلسة إلى تقديم رؤى نقدية حول كيفية صياغة سياسات ثقافية تدعم الابتكار وتحمي حقوق المبدعين في عصر الذكاء الاصطناعي.

المشاركون المقترحون: مدير الجلسة: - د أحمد الشربيني

- د حامد عيد

- د. محمد حجازي

- م. محمد عزام

- د خالد القاضي

- د خالد عزت نجم



2:30 – 3:30 مساءً

المائدة المستديرة الثالثة: التجارب ونماذج الأعمال الجديدة للإعلام الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي: تستعرض هذه المائدة نماذج وتجارب حية من الواقع المصري والعربي توظف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام الرقمي، مع التركيز على التحول في نماذج الأعمال الإعلامية، مثل الإعلانات الموجهة، وتحليل تفاعل الجمهور، وتخصيص المحتوى. كما تناقش مستقبل صناعة الابداع الثقافي المصري والعربي في ظل المشهد الحالي والفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال والمؤسسات الإعلامية في ابتكار خدمات ومنصات جديدة تواكب تطلعات الجمهور المتغير.

المشاركون المقترحون: إدارة الجلسة د. محمد خليف

- د. عادلة رجب

- المهندس/ أحمد زكي - اقرأ لي

- احمد رويحل الكتب الصوتية

- د علية عبد الهادي

- د مصطفي ابوجمرة

- م. زياد عبد التواب

3:30 – 5:00 مساءً: رؤى وتجارب وابحاث تطبيقية – تقديم د اشرف مفيد – د اشرف جلال

- حاتم الشرقاوي - تجربة استخدام الذكاء الإصطناعي في الموسيقي

- د حسام الضمراني – تجربة الذكاء الإصطناعي والصحافة التقليدية

- مشروع 1

- مشروع 2

- مشروع 3

- بحث تطبيقي 1

- بحث تطبيقي 2

- بحث تطبيقي 3

5:00 – 5:45 مساءً

: جلسة ختام المؤتمر –لاعلان التوصيات

: إدارة المهندس زياد عبد التواب

والمتحدثين

- د جمال الشاعر

- د محمد خليف

- د أشرف جلال

- د. نزار سامي

وستعرضالبحوث المحكمه على شكل يوسترات وسيتم نشر البحوث التي يتم إجازتها في دوريه الإعلام الرقمي المحكمه الصادره عن كليه الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعه السويس

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