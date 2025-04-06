مدير تعليم الجيزة: حصر شامل للطلاب ضعاف المستوى وعمل خطة علاجية لهم

أكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن التعليم في مصر يمر بمرحلة تطوير شاملة، تقوم على رؤية واضحة تسعى لإعادة بناء المدرسة كمؤسسة فعالة تربويًا وتعليميًا، تساهم في تكوين شخصية الطالب وتلبية احتياجات المجتمع.

وأوضح عطية في تصريحات صحفية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها ثلاثية محورية تقود العملية التعليمية، وهي: التفقد والمحاسبة والتقدير، مشددًا على أن المدرسة ليست مجرد مبنى، بل فكرة متكاملة تُبنى كل يوم من خلال الانضباط، والوعي، والمتابعة الفعالة داخل الصفوف وخارجها.

تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية باعتبارها أدوات جذب قوية للطلاب، تسهم في اكتشاف المواهب وتطوير المهارات، وتُعزز من انتمائهم للمدرسة، كما شدد على ضرورة تنفيذ حصر شامل للطلاب ضعاف المستوى، ووضع خطة علاجية موسعة لتحسين مهارات القراءة والكتابة تستمر حتى العطلة الصيفية، مع متابعة دقيقة لتنفيذها من قبل فرق الدعم الفني.

وأكد عطية على دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة، وضرورة تفعيله كحلقة وصل نفسية وتربوية بين الطالب والبيئة التعليمية، بما يخلق مناخًا مدرسيًا صحيًا وآمنًا نفسيًا لجميع الطلاب.

كما دعا إلى التواصل مع الجهات المختصة لتجميل المدارس وتشجيرها، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبد اللطيف، مشيرًا إلى أهمية تحسين المظهر العام للمدرسة باعتباره عنصرًا مؤثرًا في الصحة النفسية للطلاب.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، شدد عطية على ضرورة الانتهاء الفوري من أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، والتي تشمل الدهانات، وأعمال السباكة، والصيانة الكهربائية، استعدادًا جادًا لاختبارات نهاية العام الدراسي.

وفي إطار الحسم الإداري، أشار إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء المهام، مؤكدًا أن المساءلة والمحاسبة سارية على الجميع، جنبًا إلى جنب مع التكريم والتقدير لمن يثبت تميزًا في العمل، قائلًا: "العامل الذي يُنظّم المدرسة بصمت، يشارك في صناعة بيئة تعليمية لا تقل أثرًا عن دور المعلم في الفصل."

واختتم عطية تصريحاته بالتأكيد على أن المتابعة لن تتوقف، وأن كل مدرسة هي ساحة مسؤولية، وكل موقع قيادي خاضع للرقابة الميدانية المستمرة، مضيفًا:"لا قيمة لتجهيز دون انضباط، ولا فاعلية لجهد دون استمرارية... نحن مسؤولون عن إعادة المعنى الحقيقي للمدرسة، وتحميل كل فرد دوره دون مواربة."

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