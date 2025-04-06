الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

"إنبي" تنتهي من تطوير منظومة التحول الرقمي

إنبي،فيتو
إنبي،فيتو
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انتهت شركة إنبي من تطبيق منظومة التحول الرقمي  وهي المتخصصة في تقديم خدمات الهندسة المتكاملة والمشتريات والإشراف على البناء وإدارة المشاريع لصناعات البترول والبتروكيماويات والطاقة وغيرها من الصناعات.

ويمثل ذلك نقلة نوعية تعكس رؤية إنبي بضرورة تبني أحدث التقنيات الرقمية التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتدفع عجلة الابتكار في قطاع حيوي يُعَدُّ عصب الاقتصاد العالمي.

 خطة التحول الرقمي الشامل لشركة إنبي

وتساهم خطة التحول الرقمي الشامل لشركة إنبي، في توفير حلول متكاملة تشمل تحديث وتطوير القطاعات الرئيسية في الشركة بما في ذلك القطاع المالي والتجاري، وإدارة المشروعات والمبيعات، بالإضافة إلى قطاع شئون  العاملين وذلك بفضل حلولها المتكاملة، وشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات التقنية العالمية مثل SAP، تمكنت من تقديم حلول مبتكرة ومخصصة تلبي احتياجات الشركة  بشكل دقيق، بما فيها تنفيذ المشروع في جميع فروع إنبي المنتشرة في مصر والسعودية والإمارات والأردن، مع تحقيق تكامل تام مع المؤسسات الحكومية المختلفة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم مسيرة التطوير والابتكار.

وأشاد المهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، بالدور الحيوي لبرامج  التحول الرقمي موضحا أن النقطة المؤثرة في النجاح هي مسايرة التغيير التي بدورها تؤدي إلى عمليات تطوير مستمرة

وأضاف المهندس وائل  لطفي إن هذا التطبيق  يساعد الشركة في تقديم  حلولا متكاملة في مجالات هندسة وتأمين وبناء وخدمات إدارة المشروعات والإشراف لشركات البترول والبتروكيماويات والكهرباء والصناعات الأخرى ذات الصلة داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط وعالميا، وهي من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى تحول رقمي لمواجهة التحديات المتزايدة. 

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