الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

حماس تدعو إلى انتفاضة في وجه الإحتلال بالضفة الغربية

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  للمشاركة الواسعة في الإضراب الشامل والفعاليات والمسيرات الغاضبة غدا رفضا للعدوان على غزة.

حماس تدعو إلى انتفاضة في وجه الإحتلال بالضفة الغربية 

وقالت حماس في بيانها: ما عجز الاحتلال عن تحقيقه سابقا بالتفاوض لن ينجح في فرضه بالحرب والإجرام ولا خيار سوى الانتفاضة في وجه الاحتلال وإشعال كافة نقاط التماس بالضفة.

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حماس تنشر رسالة جديدة لرهينتين إسرائيليين في غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 18 مارس إلى 1,335 شهيدا و3,297 مصابا.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: إن مستشفيات القطاع استقبلت 26 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بإصابة 4 فلسطينيين بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جنوب قطاع غزة تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل لا سيما في خان يونس ورفح، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

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حماس غزة الضفة الغربية

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