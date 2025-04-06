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دين ودنيا

زوجى طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟ رد حاسم لـ أمين الفتوى

الدكتور علي فخر أمين
الدكتور علي فخر أمين الفتوى، فيتو

فتاوى الطلاق، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أميرة من سوهاج، مفاداه أن زوجها كان يكلمها في الهاتف وتشاجر معها، وقال لها أن تترك المنزل وتذهب إلى بيت والدها، لكنها رفضت، ثم قال لها: "أنتِ طالق بالثلاثة"، وهي ما زالت متمسكة بالبقاء في منزلها مع أولادها فهل هى أصبحت مطلقة بالفعل؟.

 

أمين الفتوى: لا يجوز للزوج إخراج الزوجة من مسكن الزوجية

 أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الزوجة ليست مذنبة في حال تمسكت بالبقاء في بيتها، موضحًا أن هذا البيت هو مسكن الزوجية الذي لا يجوز للزوج إخراج الزوجة منه إلا في حالات معينة مثل الفاحشة المبيّنة.
 

وقال: "من الطبيعي أن الزوج لا يخرج الزوجة من المنزل في حالة حدوث أي خلاف، لأن هذا هو بيتها الشرعي"، مضيفا أن الزوج يجب أن يتعامل مع خلافاته مع زوجته بحكمة، دون أن يتسبب في فقدانها الانتماء إلى البيت.

 

أمور قانونية وشرعية في عملية الطلاق 

كما أشار الدكتور فخر إلى أن الطلاق في هذه الحالة يعتمد على الأمور القانونية والشرعية، وأنه لا يمكن تأكيد وقوع الطلاق من خلال المكالمات الهاتفية فقط، داعيا إلى ضرورة تدخل الأهل لحل الخلافات، وهناك وسائل متعددة للتأكد من وقوع الطلاق، سواء من خلال التواصل مع دار الإفتاء من خلال زيارة الزوج بعد عودته.

ونصح الزوجة بالتواصل مع زوجها عبر الهاتف أو عبر الأهل، لتوضيح الموقف ومعرفة ما إذا كان الطلاق قد وقع أم لا، مشددًا على أهمية إصلاح ذات البين وتجنب الفراق بين الزوجين.

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