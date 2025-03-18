الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

أوضح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية عند الطلاق، قائلا: "هذه المسألة تحتاج إلى نظر دقيق، فالإجبار والإكراه على التنازل عن حقٍّ مالي يعدُّ ظلمًا محرمًا شرعًا، وقد نهى الله تعالى عن الظلم وذمَّه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. ومن هنا نقول إن الإكراه في هذا الأمر خروج عن مراد الله تعالى، ولا يجوز شرعًا".

 

مفتي الجمهورية يوضح حكم قائمة المنقولات الزوجية 

وعند سؤاله عن وضع قائمة المنقولات الزوجية في ميزان الحقوق، أجاب المفتي خلال برنامج “اسأل المفتي” على قناة “صدى البلد”: "نعم، قائمة المنقولات الزوجية من حقوق الزوجة، لكنها تدخل ضمن الأعراف والتقاليد السائدة في كل مجتمع، والعرف كما هو معلوم من مصادر التشريع الإسلامي. فما جرى عليه العرف من اعتبار المنقولات الزوجية حقًّا للزوجة يكون معتبرًا شرعًا؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ولا يجوز الخروج على ذلك إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، أو إذا كان هناك تنظيم قانوني واضح يحدد كيفية التعامل مع هذه المنقولات بشكل يرضي جميع الأطراف".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول تفسير معنى الأمانة في هذه الآية الكريمة، قال  المفتي: "الأمانة في هذه الآية الكريمة تشير إلى أمانة التكليف الشرعي، والتي تشمل جميع التكاليف الدينية التي كُلف بها الإنسان. ويُراد بها أيضًا العقل؛ لأنه هو المدرك لهذه التكاليف الشرعية، ومن ثم أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليه، لأنه مناط الإدراك والتكليف. ولعظمة هذه المسؤولية، عرضها الله تعالى على السموات والأرض والجبال، لكنها أبت أن تحملها وأشفقت منها، لما فيها من تكليف ثقيل وأمانة عظيمة، فحملها الإنسان، وكان أهلًا لها بموجب التكليف الذي ارتضاه الله له".

وأضاف: "إن تكليف الإنسان بهذه الأمانة جعله سيدًا في هذا العالم، ومسؤولًا عن عمارة الأرض، كما قال تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30]. وهذه الخلافة تقتضي أن يكون الإنسان وفيًّا بمتطلباتها، سواء في الأفعال أو الأقوال، أو حتى في العلاقات مع الآخرين. فالأمانة لا تقتصر على حفظ الأموال والحقوق فقط، بل تشمل أمانة العبادة، وأمانة الكلمة، وأمانة السلوك، وأمانة الإحسان، بحيث تمتد إلى جميع جوانب الحياة. وأي تقصير من الإنسان في هذه المسؤوليات يعد إخلالًا بالأمانة التي أمره الله بحملها، ولذلك كان الواجب على كل إنسان أن يؤدي الأمانة بمقتضى العقل والتكليف الذي فضَّله الله به على كثير من مخلوقاته".

مفتي الجمهورية: الإسلام دين يقوم على العدل والرحمة والتكليف المسؤول

وختم  المفتي إجاباته مؤكدًا أن الإسلام دين يقوم على العدل والرحمة والتكليف المسؤول، وأن مراعاة الضوابط الشرعية في العادات والتقاليد، وحفظ الحقوق، وتأدية الأمانات، كلها من القيم الأساسية التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في حياته اليومية.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور نظير عياد المنقولات الزوجية حكم قائمة المنقولات حقوق الزوجة حقوق الزوج دكتور نظير عياد قائمة المنقولات الزوجية قائمة المنقولات مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: يوم المرأة المصرية تأكيدا لدورها في بناء الوطن

هل دراسة الفلسفة حرام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

مفتى الجمهورية: الإلحاد ينتشر بسبب الفراغ وتغذيه مخططات للتشكيك بالأديان.. وانتقاد فتاوى القضايا المستحدثة أمر طبيعي.. ونستخدم الذكاء الاصطناعي لإيصال الفتوي للجمهور ( حوار )

ضعف في أدوات الفهم، رد قوي من مفتي الجمهورية على منكري السنة النبوية

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

العفو الدولية توجه نداء عاجل إلي دول العالم بسبب العدوان علي قطاع غزة

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية