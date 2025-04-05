محافظ الجيزة يعلن عن بدء امتحانات صفوف النقل الشهرية في 24 أبريل

أعلن محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، عن بدء امتحانات صفوف النقل الشهرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، وذلك بعد انتهاء احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.



جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية والالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء المقررات الدراسية.



تعميم نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية



وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن تعميم نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، والذي يعتمد على دمج ورقة الأسئلة في كراسة الإجابة، ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بإعداد نماذج استرشادية لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد.



لقاءات مجتمعية لتوعية أولياء الأمور



كما وجه المحافظ بضرورة تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور وإجراء حوارات مجتمعية لرفع وعي الطلاب وأولياء الأمور بنظام البوكليت الجديد ومميزاته التي تساهم في تعزيز الجهود المبذولة نحو دعم وتطوير العملية التعليمية.



تجهيزات للحفاظ على الصحة العامة للطلاب



وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، والتأكيد على توفير المناخ الملائم لهم، وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس.



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