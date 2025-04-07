أسئلة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات.. تعليمات دخول الامتحانات.. وخطوات استرجاع رقم الطلب.. وأبرز المعلومات عن مركز تقييم القدرات والمسابقات

بدأ مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات.

ويتساءل العديد من المتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات حول محاور الاختبارات الإلكترونية الالكترونيه وتعليمات دخول الاختبارات.

مسابقة لشغل 22,000 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22,000 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

شروط التقديم لمسابقة معلم مادة الرياضيات

وعن شروط التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات، تتضمن ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

مستوى المؤهل: مؤهل عالٍ.

المؤهل: مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات.

مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عالٍ -علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عالٍ -علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.

مؤهل عالٍ -علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.

مؤهل عالٍ -علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.

التقدير: ألا يقل عن مقبول.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.

معلومات عن مركز تقييم القدرات والمسابقات

مركز تقييم القدرات والمسابقات والتابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد أحد المراكز المهمة والذي تم افتتاحه 9 يوليو 2019 من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو الذي لعب دورا فعالًا خلال الفترة الماضية وذلك في اختيار الموظف الأنسب للعمل بالجهاز الإداري بالدولة.

وكان الهدف من إنشاء مركز «تقييم القدرات والمسابقات» إيجاد منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة.

تجري عملية الاختبارات في المركزاعتمادًا على «الاختبارات» في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، وتم وضع تلك الأسئلة -كما ذكر في السابق- من قبل أساتذة وخبراء متخصصين تم التعاقد معهم من قبل الجهاز ويتم تغييرهم باستمرار.

كما يتم عمل ما يسمي ببطاريات أسئلة (بنك أسئلة) والجهاز يقوم بالتبديل بين البطاريات كما لا يوجد امتحان متشابه مع الآخر ولا يتم تكرار تلك الأسئلة بين الامتحان والآخر.

خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية

وحول خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية، وتتضمن الخطوات ما يلي:

ـ طلب الحصول على رقم الاستعلام من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي.

ـ تحديد المسابقة والوظيفة المتقدم لها.

ـ إرسال صورة البطاقة وجه وظهر حتى يتسنى للمختصين إرسال رقم الاستعلام.

ejobs2@caoa.gov.eg

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