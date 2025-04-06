غلق وإزالة منفذ للخضروات والفاكهة بالمنصورة لعدم الالتزام بالأسعار (صور)

أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بغلق وإزالة منفذ للخضروات والفاكهة بمدينة مبارك بالمنصورة، لعدم الالتزام بالأسعار، وعدم الامتثال للتعليمات المتكررة بعدم المغالاة في الأسعار، وذلك بعد التنبيه عليه أكثر من مرة، وعدم التزامه بالشروط المعمول بها في المنافذ.

وقد استدعى المحافظ، على الفور، شرطة المرافق، ومباحث التموين، ومديرية التموين، ومسؤولي حي شرق وغرب المنصورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المنفذ بشكل نهائي، وإزالته، ومصادرة أدواته، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها منذ شهر يناير وحتى اليوم، والتي تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة على الشاشات الخاصة بالأسعار.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيسي حي شرق وغرب المنصورة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، ومديرية ومباحث التموين، بمصادرة كافة مشتملات المنفذ، ونقلها إلى الحي والتحفظ عليها، والبدء في حملة نظافة للمكان، تمهيدًا لطرحه أمام الجادين من البائعين الملتزمين بالأسعار، وفق الضوابط المعمول بها.

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن التلاعب بالأسعار جريمة لا يمكن السكوت عنها، ولابد من محاسبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطنين البسطاء، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، مضيفًا أن الدولة منحت المنافذ بالمجان للبيع بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود محافظة الدقهلية لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، وضمان التزام جميع المنافذ بالأسعار الرسمية المعلنة.

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