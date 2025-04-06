مستشفى أبو تشت الجديدة تبحث مخطط نقل النفايات الطبية الخطرة بصورة دورية

أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى أبوتشت الجديدة للوقوف على معدلات التشغيل، ومراجعة الأقسام المختلفة بها ووضع خطة التشغيل لكافة الأقسام داخلها.

وقد تابع وكيل الوزارة آخر ما وصلت إليه المستشفى من إنشاءات وتجهيز للغُرف داخل المستشفى ومراحل الانتهاء من قسم الأشعة المقطعية والذي من المقرر تشغيله قريبًا ضمن الأقسام المختلفة بالمستشفى.

مؤكدًا على قُرب تشغيل قسم الأشعة ودعمه بالأجهزة الحديثة اللازمة ليفتح أبوابه لاستقبال المرضى.

وأكد وكيل الوزارة على توفير مسار آمن لجميع الأقسام داخل المستشفي لضمان سلامة المرضى وحصولهم على الخدمة الطبية المطلوبة لهم بسهولة.

موجهًا بدعم المستشفى بفرق أمن للحفاظ على استقرار وتنظيم الخدمة والحفاظ على الأجهزة والبنية التحتية للمستشفى.

كما راجع وكيل الوزارة المداخل المختلفة بالمستشفى ومدخل سيارات الإسعاف ومستوى النظافة الخارجية لمبنى المستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة غرفة النفايات الرئيسية في المستشفي وراجع كيفية استلام وفرز وفرم النفايات الطبية الخطرة والمَخرج المقرر لغرفة النفايات والمسار الآمن لذلك.

موجهًا بنقل النفايات الطبية الخطرة بصورة دورية ووضع خطة لذلك لضمان أقصى درجات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة محطة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي ومتابعة إنشائها بأحدث التقنيات الفنية مع التشديد على سرعة الانتهاء منها للبدء في استقبال مرضى الغسيل الكلوي بالوحدة المرفقة بالمستشفى.

واستمرت جولة وكيل الوزارة داخل المستشفى بتفقد المعمل والأجهزة داخله، وخطة الانتهاء من الأعمال الإنشائية داخل المعامل ومعمل الكيمياء والهيماتولوجي والفيروسات والهورمونات، وتردد المعمل خاصة أيام الأجازات والتسجيل السليم للحالات المترددة على المعمل، موجهًا بسرعة تركيب أجهزة الكيمياء للتوسع في الخدمات المعملية المقدمة بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الأطفال وراجع كافة الحالات بالقسم والحضانات وتشغيل كافة الأجهزة بكفاءة، موجهًا بعقد تدريبات مكثفة لأطباء الأطفال بالقسم على استخدام أجهزة السِباب والفِنت بالإستعانة بأطباء مستشفى قنا العام لتدريبهم وذلك لزيادة القدرة الطبية الفنية لأطباء الأطفال وزيادة الكفاءة العلمية لهم.

قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى

كما تفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة والذي يجرى الانتهاء منه وفرشه وتشغيله ودعمه بالأجهزة الطبية اللازمة والذي من المُقرر تشغيله بقوة 6 أسرة عناية مركزة، كذلك راجع وكيل الوزارة قسم العلاج الطبيعي وتشغيل الأجهزة المختلفة به والخدمات الطبية التي يقدمها القسم ومدى تردد القسم من المرضى.

هذا وقد عقد وكيل الوزارة اجتماعًا لفريق المستشفى في حضور الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية وفي حضور الدكتور علي نورالدين مدير إدارة أبو تشت الصحية والقائم بأعمال مدير المستشفي وفريق إشراف المستشفي، المهندس الإستشاري المسؤول عن المستشفى.

حيث ناقش آخر المستجدات الإنشائية ومناقشة خطة نقل كافة الأقسام من المبنى القديم إلى الصرح الطبي الجديد للمستشفى، وتحديد الأقسام المختلفة داخل المبني وتحديد المسارات المختلفة للأقسام، وذلك من خلال النقل التدريجي للأقسام الطبية والخدمات المختلفة.

موجهًا إدارة الطوارئ بالمديرية بعمل خطة عاجلة لنقل قسم الاستقبال والطوارئ من المبنى القديم إلى المبنى الجديد.

موجهًا بالدعم الكامل للمستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وزيادة الكميات المقررة للمستشفى من الأودية داخل الصيدليات والأقسام المختلفة.

وخلال الاجتماع وجه بتفعيل لجنة استلام من القطاع الوقائي تعمل على المراجعة اليومية للوجبات الغذائية المقدمة للمرضي ورفع مذكرة في حالة مخالفة متعهد الأغذية للشروط المنصوص عليها في تقديم الوجبات الغذائية، وفي حالة غير مطابقتها يتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والرادعة تجاه ذلك.

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