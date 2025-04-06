الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

إخماد حريق مخلفات بجوار سلم مشاة في المعصرة

حريق مخلفات
حريق مخلفات

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب بمخلفات بجوار سلم مشاة بمنطقة المعصرة دون وقوع أي إصابات.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مخلفات بالمعصرة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بجوار سلم مشاة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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