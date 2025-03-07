مصرع سائق توك توك صدمته سيارة نقل في المعصرة

لقى سائق توك توك مصرعه بعد ما صدمته سيارة نقل بمنطقة المعصرة، وألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على قائد السيارة.

مصرع سائق توك توك بالمعصرة

تلقى قسم شرطة المعصرةبمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة سائق "توك توك" بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام سيارة "نقل" به ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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