ختام المرحلة الأولى لمعسكر الحكام بتدريبات عملية واختبار فيديو (صور)

تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز تنفيذ برنامج رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام في اليوم الثاني للمعسكر المغلق لتطوير مستوى حكام الساحة والمساعدين وحكام تقنية الفيديو لدوري القسم الأول والذي يستمر حتى العاشر من أبريل الجاري بمركز المنتخبات الوطنية.

ختام المرحلة الأولى من معسكر الحكام

واختُتمت اليوم المرحلة الأولى من معسكر الحكام بمشاركة 35 حكمًا وشهد البرنامج محاضرات نظرية واختبار فيديو لكل الحكام، ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين بالتبادل على مدار اليوم.. الأولى أدت تدريبًا عمليًّا داخل الملعب وركز فيها أوسكار وأعضاء اللجنة على التحركات وتمركز المساعدين، والثانية أدت تدريبًا عمليًّا على جهاز محاكاة الحالات التحكيمية (السيموليتر).

وأعطى أوسكار رويز تعليمات للحكام بضرورة الاهتمام بتوقيت اتخاذ القرارات وعدم التردد وضرورة التعاون بين حكم الساحة والمساعدين وغرفة الـVAR.

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