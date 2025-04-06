الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها المدير الفني بعض الأمور الفنية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة.

 

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر 

 وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة مساءً. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 

2- الجونة 

3- مودرن سبورت 

4- الزمالك 

5- سموحة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك ومودرن سبورت مودرن سبورت الزمالك ضد مودرن سبورت الزمالك أمام مودرن سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت مباراة الزمالك امام مودرن سبورت كأس عاصمة مصر موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

مواد متعلقة

تشيلسي يتعادل مع برينتفورد سلبيا في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام فولهام 3-2 (صور)

الدوري الإنجليزي، دياز يقلص الفارق لليفربول أمام فولهام

مرموش أساسيا، التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول يبحث عن تقليص الفارق أمام فولهام بعد 60 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، فولهام يضرب ليفربول بثلاثية في الشوط الأول (صور)

رودريجو مونيز يسجل هدف فولهام الثالث في شباك ليفربول

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

"المتحدة للصيادلة" على حافة الإفلاس، المحكمة تحدد 13 أبريل للحكم

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية