حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها المدير الفني بعض الأمور الفنية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

1- بتروجت

2- الجونة

3- مودرن سبورت

4- الزمالك

5- سموحة

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