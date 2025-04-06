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موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره مودرن سبورت اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر 

 وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة مساءً. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 

2- الجونة 

3- مودرن سبورت 

4- الزمالك 

5- سموحة 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، عائدة من مدينة كيب تاون، بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران من جنوب إفريقيا إلى القاهرة حوالي 12 ساعة تخللها الهبوط ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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