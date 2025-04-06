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أخبار مصر

آداب عين شمس تستقبل رئيس المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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استقبل قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس، سرجا موسى رئيس الوحدة البحثية “THALIM” بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي. 

آداب عين شمس تستقبل  رئيس المركز الوطنى الفرنسى للبحث العلمى

جاء هذا اللقاء في إطار السمينار الشهري للقسم،  وقدم موسى مداخلة بعنوان "أوروبا قيد المساءلة: نظرة بعض الرحالة إلى مصر (غسبارين، نرفال، غوتييه، كوليه، لوتي". 

وتناولت هذه المداخلة كتابات شخصيات أدبية بارزة مثل نيرفال وغوتييه تتداخل فيها جاذبية الشرق الغامض مع تساؤلات الهوية الذاتية. فهذه الأصوات القادمة من الماضي لا تزال تردد صداها اليوم، لتشكل شهادات قيّمة حول التفاعلات بين الثقافات.


سرجا موسى ليس مجرد باحثًا مرموقًا على الصعيد الدولي في مجال الأدب الفرنسي والفرنكوفوني في القرني التاسع عشر والعشرين، بل هو أيضًا صاحب منهج فكري يتناول التمثيلات الأدبية في السياقات ما بعد الاستعمارية، مسلطًا الضوء على الديناميات الثقافية المتداخلة؛ كما أن له بصمة خاصة في الدراسات الأدبية المعاصرة بفضل أعماله العلمية الرفيعة وشغفه بالحوار بين الثقافات.


ويُعد كتابه "الرحلة إلى مصر" مثالًا بارزًا على هذا السعي الفكري؛ فمن خلال أنطولوجيا شيقة، يأخذنا في رحلة عبر نصوص رحّالة أوروبيين زاروا مصر، منذ حملة بونابرت وحتى الاحتلال البريطاني، ويكشف لنا عن رؤى متقاطعة ومثيرة حول حضارة غامضة، مسلطًا الضوء على التعقيدات الثقافية في اللقاء بين أوروبا ومصر، ومقدمًا بذلك دراسة غنية حول التفاعلات بين هاتين الثقافتين.

تأتي هذه اللقاءات تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحنان كامل عميدة الكلية، وبحضور  محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب و مها عليوة رئيس القسم. 

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