الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

العثور على جثة مسن مقطعة لأجزاء داخل ثلاجة بكمبوند شهير في القاهرة الجديدة

العثور على جثة مسن
العثور على جثة مسن مقطعة لأجزاء داخل ثلاجة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة مسن مقطعة لأشلاء داخل ثلاجة في شقة بكمبوند شهير في القاهرة الجديدة.

العثور على أشلاء جثة بالقاهرة الجديدة 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على اشلاء جثة داخل ثلاجة في شقة سكنية بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقطعة لأجزاء وموضوعة داخل ثلاجة بالشقة، وتم نقل الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقوم فرق المباحث في القاهرة بفحص دائرة علاقات المجني عليه وفحص هاتفه.

واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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