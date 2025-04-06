زغلول صيام يكتب عن قصة بند الـ 8 سنوات الحائر: الرئيس مبارك وافق وقال معنديش استثناءات.. وحكاية الوزراء الزملكاوية اللي بيعملوا البند مخصوص عشان الخطيب وحسن حمدي! وموقف لجنة الشباب بالبرلمان!

هنطبق بند الـ8 سنوات على مجالس إدارات الهيئات الرياضية... لا، هنلغي البند وتبقى مفتوحة... لا، نضع استثناءات على البند... حبّة فوق وحبّة تحت... وليست هناك سياسة واضحة نسير عليها، وإنما تخضع للهوى.

وبمجرد أن خرجت تسريبات تكشف عن نية وزارة الشباب والرياضة في إعادة تطبيق بند الـ8 سنوات على جميع الهيئات الرياضية: أندية، اتحادات، ومراكز شباب، قوبلت بحملة شرسة من أصحاب المصالح، والبعض فسّرها على أنها انتقام من إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب ومحاولة التخلص منهم!

هراء ما بعده هراء... واتهام الوزير أنه زملكاوي ومن أجل ذلك فهو حريص في التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة على هذا البند نكاية في الأهلي، وهي مزاعم ليس لها محل من الإعراب، كنت حريصًا على التواصل مع واحد من أفضل وزراء الرياضة وأشجعهم، وأياديه كانت خيرًا على الرياضة المصرية في حقبة سابقة... حديث هاتفي استمر قرابة النصف ساعة وكله يخص بند الـ8 سنوات... كلام وذكريات مع المهندس حسن صقر تكشف ما حدث في السابق والذي يشبه ما ندور فيه في الوقت الحالي.

البند العجيب

في نهاية ثمانينات القرن الماضي كان الدكتور عبد الأحد جمال الدين رحمة الله عليه وزيرًا للشباب والرياضة وقرر تطبيق بند الـ8 سنوات، ثم جاء الدكتور عبد المنعم عمارة وطبقه على الاتحادات الرياضية، وكان الهدف وقتها التخلص من الوجوه البالية في الرياضة المصرية.

لجأ البعض لمحللين من هنا وهناك، وجاء أنس الفقي ووضع الاستثناء من أجل إرضاء البعض، وسمح بعدم تطبيق البند على أصحاب المناصب الدولية... وهنا جاء التسريب وأحدث (خرم) في ثوب الرياضة المصرية.

المهندس حسن صقر

في 2005 صدر قرار بتكليف المهندس حسن صقر برئاسة المجلس القومي للرياضة، وبدأت معه بشائر الخير في كرة القدم واحتكرنا كل البطولات القارية، ولكنه وبحكم أنه رياضي قرر إلغاء بند الاستثناءات وقال: القانون لا يعرف زينب!

عارف يعني إيه تلغي الاستثناءات؟ يعني أن فيه رجال كثيرين سيذهبون في الرجلين وكلهم أباطرة... بداية من اللواء منير ثابت (وما أدراك ما منير ثابت) شقيق سوزان مبارك حرم الرئيس... والإمبراطور حسن مصطفى والدكتور عمرو علواني وغيرهم... دافع عن موقفه بشرف رغم تعرضه لحملات لا طاقة لبشر بها، وذهب إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روج (وقتها) والذي أبلغه أن اللجنة الأولمبية الدولية تحترم قوانين الدول، وبالتالي تخلصنا من الفزاعة الدولية والمواثيق الأولمبية والكلام ابن عم حديت والذي ضحكوا علينا به سنوات طوال.

موقف الرئيس مبارك من بند الـ8 سنوات

ثم كان لابد من تكملة المشهد وتطبيق البند على الأندية، وهنا كان لابد من موافقة الدولة، وحكى لي أنه عرض صقر على الرئيس مبارك وقتها موقف رؤساء الأندية والاتحادات المستمرين من 20 و25 سنة، وعرض تطبيق بند الـ8 سنوات، وهنا قال مبارك: طبق اللوائح، ما فيش استثناءات، وسر على بركة الله... وقتها تعرض صقر إلى حملات إعلامية منظمة باعتبار أن البند سيقصي رئيس الأهلي حسن حمدي... سبحان الله، ما هو لو حسن حمدي لم يترك مكانه لاستمر حتى الآن ولم يظهر محمود الخطيب!

أما حكاية أنه زملكاوي، فالرجل هو من أوقف المستشار مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.

إنه توجه الدولة يا سادة

توجه الدولة التي ترى أنه لابد من ضخ دماء جديدة في مثل تلك المناصب، وألا تكون حكرًا على مجموعة بعينها... إذا كان القانون والدستور يمنح الرئيس دورتين انتخابيتين، فكيف لا يطبق على رؤساء الأندية؟

لجنة الشباب بالبرلمان

ومن ضمن كلام المهندس حسن صقر معي أنه كان يريد تعديلًا في القانون، ولكن أُجهضت محاولاته لأن أعضاء اللجنة وقتها كان سيطبق عليهم القانون ويمنعهم من التواجد في الأندية والاتحادات الرياضية.

نعم، لابد من دعم موقف وزارة الشباب والرياضة ليكون هناك تشريع وتعديل في القانون حتى لا يكون الأمر عرضة للاستثناءات وبند "إلا إذا"... الوزير أشرف صبحي ليس صاحب هوى في هذا الأمر، ولكنه يعكس توجيهات دولة تبحث عن فرص جديدة للشباب في تولي مناصب قيادية في الهيئات الرياضية، وبلاش نغمة "أصل الوزير أهلاوي أو الوزير زملكاوي"... ما هو الكابتن طاهر أبو زيد كان وزيرًا أهلاويًا والوحيد الذي قرر حل مجلس الأهلي!

على اللجان الإلكترونية وحزب أصحاب المصالح أن يختفي من المشهد.

نعم، الرئيس يبلي بلاءً حسنًا ولديه مشاغل تنوء بها الجبال، ثم نشغله أو نشغل مسئولي الدولة بقطاع الرياضة... استقيموا يرحمكم الله

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