الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية: إعادة تشغل قطاري تالجو القاهرة - الإسكندرية الجمعة المقبل

وزارة النقل
وزارة النقل
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أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل  قطارات جديدة بداية من يوم الجمعة المقبل وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصرعلى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة ، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة- قررت الهيئة إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026  (تالجو) القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 / 4 / 2025 والذى تم إيقافه من قبل خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

إعادة تشغيل قطارى 2027 / 2026 تالجو القاهرة / الإسكندرية والعكس 

وتقرر تشغيل قطار 2027 يقوم من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءً، وتشغيل قطار 2026 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20  مساءً.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

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