فاروق حسني ينعي رجل الأعمال ميشيل أحد

حرص وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى على نعي رجل الأعمال السكندري الشهير ميشيل أحد الذى وافته المنية.



وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"أنعي بمشاعر الحزن والآسى، الصديق العزيز جدًا ورجل الأعمال السكندرى الشهير ميشيل أحد، فقد عرفته صديقًا عزيزًا وشخصًا نبيلًا محبًا للحياة. سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابة ويلهم أسرته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

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