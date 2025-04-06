تموين قنا يواصل حملاته لضبط المخالفين وردع المتلاعبين بالسلع المدعمة

تواصل مديرية التموين بمحافظة قنا تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط المخالفين وردع المتلاعبين بالسلع التموينية المدعمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.

وشنت المديرية حملة تموينية موسعة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 20 جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز بقرية أبوشوشة، بالإضافة إلى 24 جوالًا بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 200 كجم من السكر بقرية الخوالد بمركز أبوتشت، لعدم وجود فواتير تثبت مصدرها.

انتظام صرف المقررات التموينية بقنا

كما شملت الحملة المرور على فروع شركات الجملة للتأكد من انتظام صرف المقررات التموينية، إضافة إلى متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضر لتوقف أحد المخابز عن الإنتاج، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بالفواتير، بالإضافة إلى ضبط 20 جوالًا من مادة "سوبر محسن" (كبريتات الكالسيوم) زنة 50 كجم للجوال الواحد، إلى جانب ضبط خلاطين كهربائيين بدون مستندات.

عدم التهاون مع أي محاولة للاتجار غير المشروع في السلع المدعمة

وفي مركز قفط، تم تحرير محضر ضد بدال تمويني مغلق بمنطقة الكلاحين، وآخر ضد بدال لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية الخاصة بشهر أبريل 2025.

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، ومؤكدًا أن فرق الرقابة التموينية تعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وضبط المخالفات في مهدها.

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