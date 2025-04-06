وزير الإسكان يُتابع خطة تطوير المحور المركزي الخدمي بـ 6 أكتوبر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بخطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وذلك بدءًا من تقاطعه مع محور ٢٦ يوليو وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي.

وفي هذا السياق، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأراضي، مشددًا على سرعة تنفيذ الأعمال ومراعاة الجودة والمواصفات القياسية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن التطوير يأتي استكمالًا لمشروع مونوريل غرب القاهرة، الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستهدف أعمال التطوير زيادة السعة الاستيعابية للطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من التكدسات بالإضافة إلى زيادة وتنظيم أماكن انتظار السيارات على طول مسار الطريق.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تتضمن خطة التطوير تحسين جودة الأسفلت القائم وحل التقاطعات المرورية، وتوفير حارات مخصصة للدراجات لضمان أمان وسهولة تنقل مستخدميها، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري على طول الطريق من خلال الخطوط والعلامات الأرضية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.

وقال رئيس الجهاز: في إطار تحسين المشهد الحضري للطريق، تشمل أعمال التطوير توفير عناصر التشجير المختلفة بطول المسار، بما يسهم في إضفاء الشكل الجمالي المطلوب وتوفير التظليل اللازم، مما يحقق بيئة أكثر راحة للمارة والسائقين بالإضافة إلى تعديل نظام الإنارة بالطريق.

وأكد المهندس محمد مصطفى، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية في المدينة، بجانب تضافر جهود جميع الجهات المعنية المتمثلة في الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركتي توزيع الكهرباء والغاز وإدارات الجهاز لضمان نجاح المشروع في الوقت المستهدف لتنفيذه.

في السياق ذاته، أوضح المهندس راضي خليل، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق، أن أعمال التطوير تتبع أسس الاستدامة للطرق الخضراء في الإطار الذي يتماشى مع الرؤية المستدامة لجهاز المدينة، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

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