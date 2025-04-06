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أخبار مصر

بتروجت تنفذ مشروع الربط الاستراتيجي بين سونكر والشبكة القومية للغاز

بتروجت،فيتو
بتروجت،فيتو

في إطار الزيارة  التفقدية  التي اجراها المهندس كريم بدوي وزير البترول لمنطقة المنشآت البترولية بميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، والتي شملت محطة "سونكر" لتداول المنتجات البترولية، حيث تفقد مرافق التخزين، والمرسى البحري، وغرفة التحكم الرئيسية، إضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد الذي تنفذه شركة بتروجت لصالح شركة جاسكو (GASCO).

ويهدف ذلك المشروع الضخم إلى ربط مرافق محطة سونكر بالشبكة القومية للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يبلغ قطره 36 بوصة، ويمتد بطول 17 كيلومترًا، ويتضمن إنشاء ثلاث غرف صمامات جديدة ضمن البنية التحتية للخط.

وأكد مصدر بشركة بتروجت  أن مشروع "سونكر" يمثل إضافة نوعية ومحورية لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن المحطة تم إنشاؤها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، بما يضمن كفاءة التشغيل والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت، وعدد من رؤساء شركات القطاع وكبار قيادات وزارة البترول.

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