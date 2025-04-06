حجز قائد سيارة متهم بأداء حركات استعراضية وتعريض حياة المواطنين للخطر

أمرت نيابة مصر الجديدة بحجز قائد سيارة متهم بأداء حركات استعراضية بالقاهرة وتعريض حياة المواطنين للخطر بدائرة القسم علي ذمة تحريات المباحث الجنائية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

عقب تداول فيديو.. القبض على قائد سيارة لـ أداء حركات استعراضية بشوارع مصر الجديدة

وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق"تبين عدم حمله ثمة تراخيص"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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