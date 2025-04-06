الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

"مسرح الجنوب" يطلق بوستر دورته التاسعة

مهرجان المسرحى الدولي
مهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب

أطلقت إدارة المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بوستر الدورة التاسعة من المهرجان والتى تقام فى محافظة قنا فى الفترة من 15 الى 20 ابريل المقبل والتي تحتفل بالمسرح الفلسطينى دورة د. عايدة علام  برعاية  وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا.


قالت الفنانة نسرين محمود شعبان  مصممة البوستر: اعتمدت في التصميم على العلاقة بين الرجل والمرأة الفلسطينية بجوار بعضهم البعض ومن خلفهم يظهر علم فلسطين معتمدة على  الوان العلم الفلسطيني الذي يظهر في زي الرجل وكما يظهر أيضا في فستان المرأة الفلسطينية  و يظهر في التصميم  حالة من الشموخ والقوة والصلابة التى يتصف بها ابطال فلسطين والتي تدل على الصمود لآخر المدى.


وأضافت أن كل التصميمات كانت تحت اشراف د. اسلام زكى رئيس الادارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهئية العامة لقصور الثقافة.

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مهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب وزارة الثقافة اخبار الفن هيثم الهواري

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