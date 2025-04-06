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محافظات

غلق 6 مقاهي مخالفة بشارع كلية الطب فى الإسكندرية

غلق 6 مقاهي مخالفة
غلق 6 مقاهي مخالفة بشارع كلية الطب فى الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لازالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين من كافة الميادين والشوارع العامة، يأتى ذلك في إطار الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين،والتصدي لظاهرة احتلال الشوارع والأرصفة.

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كما دفع الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بحملة مكبرة لغلق وتشميع 6 مقاهي بشارع كلية الطب،تحتل الطريق العام،وتعيق حركة المارة والمرور.

حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع هذه المقاهي ال 6،وتحصيل مبلغ 8 آلاف جنيه غرامات فورية  ورفع جميع الاشغالات الموجودة, والتحفظ على  50 حالة اشغال متنوع، فضلا عن تهذيب الشارع وفتحه وتوسعته، أمام المارة والمرور.

جاء ذلك بتكليفات من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية،في ضوء استراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية،وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة النسق الحضاري والجمالي لشوارع الثغر، وجاري مداومة الحملات  يوميا لعدم عودة الاشغالات

 

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الدكتور مصطفى العرابي الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بحي وسط

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