الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

أرقام مهمة للزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره مودرن سبورت اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 فيتو تستعرض تاريخ المواجهات المباشرة بين الزمالك مودرن سبورت

- لعب الفريقان 10 مباريات
- فاز الزمالك 7 مرات وتعادل مرتين وانهزم مرة واحدة
- سجل الزمالك 17 هدف واستقبل 10 أهداف

• المواجهات هذا الموسم
- في الدوري العام فاز مودرن سبورت 1-0
- في كأس مصر فاز الزمالك 2-1

• الموقف في كأس العاصمة
- الزمالك يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين
- مودرن سبورت يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقط من مباراتين
- الزمالك سجل هدفين واستقبل 3 أهداف
- مودرن سبورت سجل هدفين واستقبل هداف واحد

 

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر 

 وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة مساءً. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 

2- الجونة 

3- مودرن سبورت 

4- الزمالك 

5- سموحة 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، عائدة من مدينة كيب تاون، بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران من جنوب إفريقيا إلى القاهرة حوالي 12 ساعة تخللها الهبوط ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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