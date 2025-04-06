نقيب المحامين يعزي خالد البلشي في وفاة شقيقته

تقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، بخالص العزاء في وفاة شقيقة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يغفر لها، ويرحمها، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها الصبر والسلوان.

وفاة شقيقة نقيب الصحفيين

وتوفيت انتصار البلشي، فجر اليوم الأحد بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت لأسابيع.

وقال البلشي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، تشييع الجنازة اليوم في المنوفية".

موعد عزاء شقيقة نقيب الصحفيين

وأعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين موعد عزاء شقيقته انتصار البلشي، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

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