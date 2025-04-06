الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جريمة قتل تهز وسط البلد، تعرف على أحداث مسلسل «بريستيج»

مسلسل بريسنيج
مسلسل بريسنيج

انتهت وحدة المونتاج المسئولة عن مسلسل "بريستيج" من مونتاج ما يقرب من 90% من أحداث العمل الذى يقوم ببطولته النجمان محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية أواخر أبريل الجاري.


وتحمل أحداث العمل "جريمة قتل تحدث في كافية في وسط البلد" مما يجعل رجال الشرطة يبحثون عن المجرمين في منطقة وسط البلد، ومع هذه الأحداث يكون هناك عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء لمقهى في وسط البلد وبعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع أن أحدهم قد قُتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم.

ويشارك في بطولة العمل كلًا من محمد عبدالرحمن، ومصطفى غريب، ومغني الراب زياد ظاظا، وراندا عوض، وصانع المحتوى محمد عبدالعاطي، دينا، وبسام رجب، وسامي مغاوري، آلاء سنان، معاذ نبيل، وأمينة البنا، وعمر الشريف، وآخرين ضمن أبطال مسلسل بريستيج، والعمل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريسنيج مسلسل بريسنيج مصطفي غريب أحداث مسلسل بريسنيج

مواد متعلقة

مصطفى غريب يعلق على انتقادات اللفظ الخارج بمسلسل "أشغال شقة جدا"

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة غدًا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدًا

قمة مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري غدا

السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة وإدارة وتشغيل المونوريل

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

منوعات

المزيد

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

اخر تطورات سعر القصدير اليوم الاحد

الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار

أسعار الأرز،طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ ورفع البلاء

المزيد
الجريدة الرسمية