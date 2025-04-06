جريمة قتل تهز وسط البلد، تعرف على أحداث مسلسل «بريستيج»

انتهت وحدة المونتاج المسئولة عن مسلسل "بريستيج" من مونتاج ما يقرب من 90% من أحداث العمل الذى يقوم ببطولته النجمان محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية أواخر أبريل الجاري.



وتحمل أحداث العمل "جريمة قتل تحدث في كافية في وسط البلد" مما يجعل رجال الشرطة يبحثون عن المجرمين في منطقة وسط البلد، ومع هذه الأحداث يكون هناك عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء لمقهى في وسط البلد وبعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع أن أحدهم قد قُتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم.

ويشارك في بطولة العمل كلًا من محمد عبدالرحمن، ومصطفى غريب، ومغني الراب زياد ظاظا، وراندا عوض، وصانع المحتوى محمد عبدالعاطي، دينا، وبسام رجب، وسامي مغاوري، آلاء سنان، معاذ نبيل، وأمينة البنا، وعمر الشريف، وآخرين ضمن أبطال مسلسل بريستيج، والعمل من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود.

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